Knallblaue Kugeln

Es zirpt. Der September ist auch im Botanischen Garten in Berlin ein Monat der Höhepunkte: Noch steht alles in vollem Saft, Insekten surren und Bienen summen, Waldreben scheinen kringelig zu tanzen. Aber das große Welken und Sterben kündigt sich bereits an. Die bunten Blühwiesen treiben ein letztes Mal ihre Schönheiten hervor. Ein Eichhörnchen kreuzt den Weg, von rechts nach links, was Gutes bringt. Dem Glücksbringer-Sprichwort nach. Oder dem Glücksspringer-Sprichwort nach? Jedenfalls hoppelt das Tier aus dem Pflanzenreich des »Atlantischen Amerika« hinüber zur Mertensia virginica, dem Virginischen Blauglöckchen. Ob das wirklich jungfräulich ist?

Das mit der Jungfernschaft unter Pflanzen ist so eine Sache. Jetzt tritt zutage, wer genug Sex im Sommer hatte, um Früchte hervorzubringen. Manchen Gewächsen genügt dazu der Pollenaustausch mit sich selbst. Wir wollen das hier nicht vertiefen. Fest steht: Die Nacktsamer sind nur selten so elegant anzutreffen wie ...