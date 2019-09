Cum-Cum: Betrug in der Grauzone

Während die Cum-Ex-Geschäfte mittlerweile illegal sind, geht der Betrug in der rechtlichen Grauzone mit so genannten Cum-Cum-Geschäften weiter. Hier findet die trickreiche Hin- und Herschieberei von Aktien ausschließlich vor dem Dividendenstichtag statt. Die Betrüger nutzen unterschiedliche Steuerregeln für in- und ausländische Besitzer deutscher Aktien: Der deutsche Eigentümer kann seine Kapitalertragsteuer mit Verlusten verrechnen, der ausländische nicht. Wenn der ausländische Aktionär seine Aktie vor dem Stichtag einem Inländer gegen eine Gebühr leiht, profitieren beide – auf Kosten der Staatskasse.

