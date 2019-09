Auf dem Trockenen

In Jänschwalde hat es sich ausgebaggert – vielleicht nur fürs erste, vielleicht auch für immer. Seit Sonntag, null Uhr, herrscht praktisch Stillstand im Braunkohletagebau, 15 Kilometer nordöstlich von Cottbus in Brandenburg. Am Freitag hatte das ansässige Verwaltungsgericht (VG) einen Antrag des Betreibers, der Lausitzer Energie Bergbau AG (LEAG), abgelehnt, die Rohstoffausbeutung vorläufig auch ohne eine verpflichtende Umweltverträglichkeitsprüfung fortführen zu dürfen. Die Kohleförderung musste deshalb zum 1. September eingestellt werden und der Tagebau auf Anordnung des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR) in den sogenannten Sicherheitsbetrieb gehen. Ob die betroffenen Kumpel ihre Arbeit »in zehn bis zwölf Wochen« wieder aufnehmen werden, wie die LEAG angekündigt hat, ist längst nicht ausgemacht.

Der Beschluss vom Freitag erging nach einer monatelangen juristischen Auseinandersetzung. Anfang Februar hatte die Deutsche Umwe...