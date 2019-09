Hisbollah übt Vergeltung

Mit einem »präzisen« Vergeltungsschlag hat die Hisbollah am Sonntag ihre militärische Stärke bewiesen. Als Reaktion auf israelische Angriffe in Syrien und im Libanon feuerte eine Einheit der libanesischen Organisation bis zu drei Antipanzerraketen auf einen militärischen Außenposten der israelischen Streitkräfte bei Avivim im Norden Israels. Getroffen worden sei ein Militärfahrzeug mit Besatzung, berichtete der Hisbollah-nahe Fernsehsender Al-Manar. Die israelischen Soldaten seien getötet oder verletzt worden. Durchgeführt worden sei der Angriff von der »Einheit Hasan Zbeeb und Yasser Daher«, so der Sender weiter. Das sind die Namen der beiden Hisbollah-Angehörigen, die am 25. August bei einem israelischen Raketenangriff auf ihre Unterkunft bei Damaskus in Syrien getötet worden waren.

Die israelischen Streitkräfte bestätigten per Twitter den Einschlag der Panzerabwehrraketen und teilten mit, dass bei dem Angriff »keine Israelis (…) verletzt« worden seien....