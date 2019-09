Sachsen wählt »schwarz-blau«

Die Wahl in Sachsen ist vorbei. Seit Sonntag abend läuft die Schlacht um die Interpretation des vorläufigen Ergebnisses. Das symbolträchtige Überholen der CDU durch die AfD ist ausgeblieben. Doch auch wenn Spitzenkandidat der Union und Ministerpräsident Michael Kretschmer am Wahlabend vor den Fernsehkameras erklärte, »das freundliche Sachsen« habe die Wahl gewonnen, kann dieser Erfolg kaum darüber hinwegtäuschen, dass seine Partei fast 7 Prozentpunkte im Vergleich zur vorherigen Landtagswahl einbüßte und nur gut 32 Prozent der Stimmen holte. Ebenso verzeichneten die in Sachsen und im Bund an der Regierung beteiligten Sozialdemokraten empfindliche Verluste und landeten bei 7,7 Prozent.

Von der Verkehrs- und Gesundheitsinfrastruktur sind zunehmend mehr Menschen abgehängt. So wurde jedes dritte Krankenhaus im Freistaat mittlerweile geschlossen. Viele Kleinstädte teilen das Schicksal von Meißen, dessen Wahlkreise mehrheitlich an die AfD gingen: Die an der Elb...