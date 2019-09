»Wir steuern auf US-amerikanische Verhältnisse zu«

Wie hat sich die Verteilung der Einkommen und Vermögen in Deutschland in den letzten Jahren entwickelt?

Wir haben eine beständige Spreizung zu konstatieren. Kaufkraftbereinigt sind die Einkommen der einkommensstärksten zehn Prozent seit 1991 um 35 Prozent gestiegen. Das einkommensschwächste Zehntel hat im gleichen Zeitraum acht Prozent verloren. Bei den Vermögen ist die Spreizung noch krasser: Das reichste eine Prozent der Gesellschaft besitzt 33 Prozent des Gesamtvermögens, die ärmere Hälfte der Bevölkerung nur vier Prozent. Im europäischen Vergleich ist die Verteilungsungleichheit in Deutschland besonders ausgeprägt. Das schwächt den sozialen Zusammenhalt.

Was ändert sich in der Gesellschaft konkret, wenn die Ungleichheit zunimmt?

Beispielsweise nimmt das Vertrauen ab – im Alltag, in die Institutionen, in Lösungen. Das Misstrauen drückt sich etwa in »Gated Communities« der Reichen oder in abnehmender Hilfsbereitschaft in ärmeren Schichten aus. Die Allta...