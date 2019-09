Gegen die Oligarchie

Mit einer weiteren Deklaration hat sich die wiederbelebte Guerillaorganisation FARC-EP (Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens – Armee des Volkes) in der Nacht zum Sonntag erneut zu Wort gemeldet. Zunächst über die russische Agentur Sputnik und kurz darauf auf der eigenen Internetseite www.farc-ep.info verbreitete die Organisation ein Statement unter der Überschrift »Besser aufrecht sterben, als auf Knien zu leben«. Auf einem Video ist der Comandante Jesús Santrich beim Verlesen des Textes zu sehen, in dem einige Inhalte des schon in der Nacht zum vergangenen Donnerstag verbreiteten Manifests bekräftigt werden. In diesem hatte eine Reihe von führenden Mitgliedern der ehemaligen Guerillaorganisation – unter ihnen Iván Márquez, Jesús Santrich, Oscar Montero und Edison Romaña – die Rückkehr zum bewaffneten Kampf angekündigt. Sie hatten diesen Schritt mit dem »Verrat« des kolumbianischen Staates an dem 2016 in Havanna ausgehandelten und schließlich in Bogotá u...