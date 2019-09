Waffen gehortet

Die meisten der 46 Waffen, die im Zuge der Ermittlungen zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke beschlagnahmt wurden, sind einem Medienbericht zufolge bei Markus H. gefunden worden. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wollte sich auf Nachfrage von Agenturen nicht zu einem entsprechenden Bericht von Spiegel online äußern – sie hatte zuvor unter Berufung auf laufende Ermittlungen eine weitgehende Informationssperre verhängt. Der in Untersuchungshaft sitzende Markus H. ist in diesem Fall einer von drei Beschuldigten aus der hessischen Neonaziszene – er galt aber bisher nur als Helfer von Stephan Ernst, der den Mord Ende Juni gestanden, seien Aussage aber wenige Tage später widerrufen hatte. Die Ermittler der »Sonderkommission Liemecke« – benannt nach einem Bach in Lübckes Wohnort Wolfhagen – hatten nach Spiegel-Informationen mehr als drei Dutzend der 46 Waffen bei Markus H. sichergestellt.

Am 21. August war bekanntgeworden, dass der im Juni ...