Willfährige Regierung

So ganz genau nimmt es Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) nicht mit dem Gesetz, insbesondere nicht, wenn es gegen Linke und Umweltschützer geht. Zwei jetzt veröffentlichte Rechtsgutachten zeigen, dass er im Sommer letzten Jahres händeringend nach Wegen gesucht hatte, die vom Energiekonzern RWE bestellte Räumung des Hambacher Waldes durchzuführen. Der seit Jahren von in Baumhäusern wohnenden Aktivisten besetzte Wald liegt am Rande des gleichnamigen Braunkohletagebaus im Rheinland. RWE verfeuert die Kohle in seinen nahe gelegenen Großkraftwerken, die zu den größten Treibhausgasquellen Europas gehören und aufgrund erheblicher Überkapazitäten längst abgeschaltet sein könnten.

Noch haben die Gerichte nicht entschieden, ob RWE auch den restlichen Wald abholzen darf, um die unter ihm liegende Braunkohle abzubauen. Dennoch hatte RWE am 2. Juli 2018 die Räumung beantragt. Die zuständigen Kommunen sahen keine rechtliche Grundlage und le...