»Sehr britischer Staatsstreich«

Nachdem der britische Premierminister Boris Johnson die Schließung des britischen Parlaments vom 11. September bis 14. Oktober verkündet hat, ist die Empörung auf der Insel groß. »Es ist an der Zeit, dass die Unterhausabgeordneten diese Regierung durch einen Misstrauensantrag stürzen und den Weg für Neuwahlen freimachen, damit das Volk seinen Willen bekunden kann«, forderte am Donnerstag die Financial Times. Und weiter: »Die Abgeordneten müssen nächste Woche die Möglichkeit ergreifen, der Regierung den Willen des Parlaments aufzudrücken.« Selbst eine von Labour-Parteichef Jeremy Corbyn geführte Übergangsregierung erscheint dem Hausblatt des britischen Finanzkapitals nun »für kurze Zeit« akzeptabel.

Bereits am Mittwoch abend hatten landesweit Tausende Menschen an Protestkundgebungen gegen Johnsons »Putsch« teilgenommen. Auf ihnen sprachen teils hochrangige Oppositionspolitiker, unter ihnen Labours wirtschaftspolitischer Sprecher John McDonnell. Er bezeichn...