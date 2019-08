Besorgniserregender Trend in Bremen

In Bremen und Bremerhaven fassen »zunehmend rechtspopulistische und rechtsextreme Gruppierungen Fuß«, indem sie »subtil« die Ängste der Menschen instrumentalisierten. Das ist eine der Feststellungen aus dem »Sechsten Bericht über Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit im Lande Bremen«, der am Mittwoch in der Bürgerschaft diskutiert wurde. Der rund 150 Seiten starke Bericht befasst sich unter der Überschrift »Erhöhte Wachsamkeit« mit der Entwicklung in den Jahren 2013 bis 2018 und basiert auf offen verwertbaren Informationen des Landesamtes für Verfassungsschutz.

Vor allem die Regierungsparteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke nutzten die Debatte über den Text, um sich von der AfD abzugrenzen. Der SPD-Abgeordnete Kevin Lenkeit bezeichnete die Partei, die mit fünf Abgeordneten in Fraktionsstärke im Parlament sitzt, als »Schande« für Deutschland und Bremen. Ihre Politik sei menschenverachtend. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) forderte, die AfD d...