Herr des Käfigs

Dana White ist schon rein körperlich eine beeindruckende Erscheinung. Der bullige 50jährige Exboxer schaut aus, als könnte er noch locker selbst in den Ring steigen. Das überlässt der US-Amerikaner aber schon seit längerer Zeit anderen. White ist Präsident der Ultimate Fighting Championship, dem Marktführer im sogenannten Mixed Martial Arts, kurz MMA. Wie der Name schon sagt, ist der Kampfsport eine Mischung aus verschiedenen Stilen: Boxen, Thaiboxen, Jiu Jitsu, Ringen etc.

Die Kämpfe sind teilweise brutal. Meistens fließt Blut. Den Zuschauern gefällt’s – die UFC erfreut sich fast auf der ganzen Welt großer Beliebtheit. Unter der Führung von White hat sie sich zu einem Unternehmen mit hohen Millionenumsätzen entwickelt. Nicht zuletzt er selbst ist durch die UFC reich geworden. Wie er dem Forbes Magazine erzählte, kündigte er mit 19 Jahren seinen Job als Hoteldiener. Er sei einfach nicht glücklich gewesen. Einem Kollegen sagte er zum Abschied, dass er ins ...