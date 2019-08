Nachschlag: Eisentunnel

Ein Vororttermin: An einer Landstraße irgendwo bei Pritzwalk stehen Landarbeiter und schauen sich neu installierte Leitplanken an. 100.000 Euro soll der Kilometer gekostet haben, sagt einer von ihnen. Das Problem: Die Planken, die eine Reihe von Alleebäumen schützen sollen, stehen zu dicht an der Straße. Wenn sich hier Mähdres...