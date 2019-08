Am seidenen Faden

Sie arbeiten in Leiharbeitsfirmen, auf Abruf, befristet oder halten sich mit mehreren Minijobs über Wasser. Jede dritte abhängig beschäftigte Frau, insgesamt 5,14 Millionen an der Zahl, arbeitete vergangenes Jahr unter derart prekären Bedingungen. Von den Männern betraf dies indes etwa jeden achten, nämlich 2,3 Millionen. Auch sozialversicherungspflichtige Teilzeitjobs bleiben vorwiegend Frauensache. Das geht aus neuen Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt am Mittwoch veröffentlichte.

Damit, so das Amt, arbeiteten allerdings 2018 rund 160.000 Frauen weniger in prekären, sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnissen als ein Jahr zuvor. Bei den Männern sank die Zahl in dieser Zeit um etwa 45.000. Zugleich waren letztes Jahr, wie die Statistiker betonten, 300.000 Frauen und 150.000 Männer mehr als 2017 in einem Normalarbeitsverhältnis tätig. Insgesamt betraf dies demnach gut elf Millionen Frauen und 15 Millionen Männer. Der Haken daran ist, dass...