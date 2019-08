VIP-Karten für Politprominenz

Unlängst standen Prüfer der Hamburger Finanzbehörde beim Fußballverein FC St. Pauli auf der Matte. Hintergrund der Razzia in der vergangenen Woche ist ein Vorgang, der sich zu einer handfesten Politaffäre ausweiten könnte. Das NDR-Fernsehmagazin »Panorama 3« machte die Sache am Dienstag abend publik. Demnach soll der Kiezklub in der Zeit von 2013 bis 2016 teure VIP-Karten für Spiele des Fußballzweitligisten an drei Spitzenpolitiker respektive -beamte der Hansestadt vergeben haben: an den heutigen Innensenator Andy Grote (SPD), damals Bezirkschef Mitte, an Polizeipräsident Ralf Meyer und an den damaligen Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos).

Die Staatsanwaltschaft habe trotz »vermehrter Hinweise« auf einen Anfangsverdacht wegen Vorteilsannahme aber nicht gegen die drei ermittelt, so »Panorama 3«. Das ist auch deshalb erstaunlich, weil die Karten einen nicht geringen Wert hatten. Grote soll demnach acht Freikarten im Wert von rund 1.700 Euro erhalten ...