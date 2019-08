»Rechtsstaat in Sachsen steht auf wackligen Beinen«

Mit verschiedenen Aktionen haben Rechte versucht, das Konzert der Punkband »Feine Sahne Fischfilet«, das am 21. August am Dresdner Elbufer von über 11.000 Menschen besucht wurde, zu stören. Was genau war da los?

Neonazis hängten gegenüber der Konzertbühne ein riesiges, zehn mal zehn Meter großes Transparent auf. Dort stand: »Was reimt sich auf Zyklon B? Feine Sahne Fischfilet«. Diese Aktion fand am hellichten Tage statt, mitten in Dresden, unter den Augen Hunderter Touristen, keine 100 Meter entfernt von der Dresdner Neuen Synagoge.

Wieso konnte ein solches Transparent aufgehängt werden, ohne dass die Polizei einschritt?

Offensichtlich sind die sächsische Polizei und ihre Einsatzleiter so schlecht ausgebildet, dass sie die Straftatbestände wie Verharmlosung von Naziverbrechen und Volksverhetzung nicht erkannten oder nicht erkennen wollten.

Zyklon B erinnert an die dunkelsten Kapitel deutscher, ja sächsischer und Dresdner Geschichte. Dieses von den Nazis z...