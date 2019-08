Kein Fototermin mit Trump

Der Iran hat am Dienstag seine Ablehnung offizieller Gespräche mit den USA unter den gegenwärtigen Umständen bekräftigt. Erwartungen, dass es vielleicht schon Mitte September am Rande der UN-Vollversammlung in New York zu einem Treffen zwischen den Präsidenten Donald Trump und Hassan Rohani kommen könnte, waren am Montag verbreitet worden. Rohani sagte dazu gestern in einer Ansprache, die live vom iranischen Staatsfernsehen übertragen wurde: »Wir streben danach, Probleme auf rationale Weise zu lösen, aber es liegt uns nichts an Fototerminen. Wenn jemand gern Bilder zusammen mit Hassan Rohani haben möchte, dann geht das nicht, ohne dass er sich dafür entscheidet, alle unterdrückerischen Sanktionen aufzuheben und die Rechte der iranischen Nation zu respektieren.«

Trump hatte am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron zum Abschluss der G-7-Konferenz in Biarritz gesagt, er sei – »wenn die Umstände sti...