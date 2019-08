Darauf ein Tässchen »Magenliebe«

Katherine (Emma Thompson) ist eine von denen, die vor aller Augen alt wird. Ein TV-Dino, irgendwie aus der Zeit gefallen. So wie die Hugo Egon Balders, die Thomas Gottschalks im deutschen Fernsehen. Ihre Late Night Show »Tonight with Katherine Newbury« dümpelt so vor sich hin. Die Quoten sind mies. Mit den Twitter-Sternchen und Youtubern, die auf ihrem Sofa Platz nehmen, kann sie nichts anfangen. Katherine wirkt kühl, gelangweilt und arrogant. Kurz: Ihre Sendung steht vor dem Aus. Das ist die Ausgangssituation von Nisha Ganatras Sommerkomödie »Late Night – Die Show ihres Lebens«. Was jetzt kommt, ist eine komplett durchdeklinierte Hollywood-Heldenreise in fünf Akten.

Gehen wir’s an. Akt 1: Exposition. Erledigt. Alternder TV-Star will nicht aufs Rententeil abgeschoben werden. Akt 2: Komplikation. Katherine bekommt die Kündigung. Ihre Show läuft zum Saisonende aus. Und weil Diversität, noch so eine moderne Sache, auch mal was Schönes wäre, muss die Talkerin...