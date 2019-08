Meteorologe des Tages: Donald Trump

Der Meister der »alternativen Fakten« sieht sich als Opfer von Fake News! US-Präsident Donald Trump hat am Montag einen Bericht des Internetportals Axios zurückgewiesen, wonach er mit seinen Beratern über die Möglichkeit diskutiert haben soll, Wirbelstürme mit Atombomben zu bekämpfen. Die Internetseite hatte am Sonntag geschrieben, Trump habe bei Unterrichtungen über Hurrikans mehrfach vorgeschlagen, eine Atombombe in das Auge des Sturms abzuwerfen, um dessen Entwicklung zu verhindern. Das gehe aus einem Memorandum des Nationalen Sicherheitsrats hervor.

