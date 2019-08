Macron macht Vorschläge

In die Gespräche zwischen dem Iran und dem EU-Trio – Frankreich, Deutschland und Großbritannien – über die »Rettung« des Wiener Abkommens von 2015 ist angeblich Bewegung gekommen. Das ist eine journalistische Standardformulierung, mit der auf eine Neuigkeit aufmerksam gemacht werden soll. Bisher schweigen sich aber alle Beteiligten aus, was der praktische Inhalt dieser Bewegung sein soll.

Sicher ist, dass der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Sonntag zum G-7-Treffen im französischen Seebad Biarritz flog. Eigentlich hätte er zu diesem Zeitpunkt schon fast auf dem Weg nach China sein sollen. Die Frage, ob das wirklich »überraschend« war, und, wenn ja, für wen, ist nicht eindeutig zu beantworten.

Sarif hatte erst am Freitag in Paris ein Arbeitstreffen mit Emmanuel Macron gehabt, das er anschließend als »gut und konstruktiv« lobte. Der französische Präsident habe in der vorangegangenen Woche in Telefongesprächen mit seinem iranischen Kollegen...