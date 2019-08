Im Zweifel »für Chemnitz«?

Nach lediglich 18 Prozesstagen soll es auf einmal ganz schnell gehen. Am heutigen Donnerstag – nur wenige Tage vor dem ersten Jahrestag des Todes des Chemnitzers Daniel H. – soll gegen einen der zwei Tatverdächtigen ein Urteil gesprochen werden. Er soll gemeinsam mit dem flüchtigen Iraker Farhad A. den Chemnitzer am 26. August 2018 erstochen haben. Der Angriff hatte eine ganze Reihe neonazistischer Ausschreitungen zur Folge. Die Verhandlung vor dem Oberlandesgericht in Dresden sollte ursprünglich bis zum 29. Oktober andauern. Die Beweislage gegen den Angeklagten Alaa S. ist äußerst dürftig. Bereits im April stellte der Spiegel in einer umfangreichen Reportage eine Tatbeteiligung des 23jährigen Friseurs in Frage. Am Dienstag abend wurden die Zweifel im ZDF-Magazin »Frontal 21« deutlich erhärtet.

Die Skepsis darüber, dass in dem Prozess ein faires Urteil zustande kommen würde, war spätestens nach einer Aussage der Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludw...