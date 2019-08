Blutgrätsche

Auf Amazon Prime gibt es die Serie »Inside Borussia«, um in der Öffentlichkeit die Sympathiewerte des Klubs zu steigern. Bayern ist da schon abgehängt. Bei der TV-Serie kann man sich unter anderem davon überzeugen kann, dass Trainer Lucien Favre eine völlige Fehlbesetzung ist, wenn es darum geht, die Spieler zu motivieren. Man sieht ihn, wie er sagt: »Wir können es schaffen«, und man denkt: »Aha, wie interessant«.

Es kann aber auch an etwas anderem gelegen haben, dass Dortmund am Freitag abend in Köln in alte Verhaltensmuster verfiel, die man nach den vielen Vorschusslorbeeren und hochgelobten Neueinkäufen schon gar nicht mehr für möglich hielt. Der »Effzeh« war natürlich bis in die Haarspitzen engagiert und lief die Dortmunder Verteidiger weit in deren Strafraum an. Das schienen die Borussen nicht gewohnt. Den Ball und damit den Gegner laufen lassen, hatte ihnen Favre eingehämmert mit seiner kleinen geballten Faust. Aber was, wenn man dafür keinen Raum h...