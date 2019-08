Leihmuttersharing mit Flatrate. Eine FDP-Premiumapp

Warum sucht die SPD als Führungsduo einen Mann und eine Frau, und nicht zum Beispiel ein schwules Paar? Es bleibt rätselhaft. Da sind wir in der Familienpolitik schon viel weiter. Seit Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe 2017 ist fast jede 14. neu geschlossene Ehe gleichgeschlechtlich. Bei der SPD scheint sich das noch nicht herumgesprochen zu haben.

Nun will die FDP in der Familienpolitik ganz neue Wege beschreiten. Für sie sind Ehe- und Elternpaare, egal ob homo oder hetero, rückwärtsgewandte Auslaufmodelle. Was das L...