Panopticon an der Elbe

Die Ähnlichkeit ist auffallend, aber angeblich Zufall: Die im abgelegenen Hamburger Stadtteil Billwerder geplante Jugendanstalt wirkt architektonisch wie eine Kopie der 2015 in Betrieb genommenen Justizvollzugsanstalt (JVA) Augsburg-Gablingen. Wenn man ein Luftbild der JVA neben die 3-D-Animation des geplanten Jugendknastes hält, lässt sich das nicht übersehen.

Aufgrund dieser Übereinstimmungen regt sich nun Kritik in der Fraktion von Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft. Martin Dolzer, justizpolitischer Sprecher seiner Fraktion, verwies darauf, dass die JVA Gablingen ein Untersuchungsgefängnis für Erwachsene und daher als Vorbild für eine Haftanstalt für Jugendliche nicht geeignet sei. »Die sehr verdichtete Bauweise mit dem Schwerpunkt auf vermeintlicher Gewaltfreiheit, die für Billwerder geplant ist, geht in die vollkommen falsche Richtung«, sagte Dolzer am Freitag gegenüber jW. Dass etwa das Magistrale genannte Mittelgebäude, das Haft- und Funkt...