CO2-neutraler Flugverkehr

Es muss ein Fest gewesen sein. Am Mittwoch trafen die Spitzen der deutschen Luftfahrtindustrie, Wirtschaftsminister Peter Altmaier, Verkehrsminister Andreas Scheuer und Bundeskanzlerin Angela Merkel in Leipzig zur »ersten nationalen Luftfahrtkonferenz« zusammen. Sie berieten die Strategie der Branche. Und das Resultat war das »Leipziger Statement für die Zukunft der Luftfahrt«. Darin wird das »Ziel eines CO2-neu­tralen Fliegens« formuliert. In der »Tagesschau« der ARD konnte man Frau Merkel dabei beobachten und ihr zuhören, wie sie dieses Ziel vom Rednerpult aus bekräftigte. Mir wurde wohl dabei, obwohl mir der Begriff CO2-Neutralität nicht wirklich geläufig ist.

Nach kurzer Recherche bei den im Netz verfügbaren Informationsquellen scheinen Aktivitäten dann CO2-neutral zu sein, wenn die dabei in die Atmosphäre gepustete Menge an CO2 wieder eingesammelt wird, die Atmosphäre also nicht zusätzlich belastet wird. Ob der Flieger, mit dem ich von Frankfurt aus ...