Ernteausfälle wegen Dürre

Dürre, Starkregen, Hitze: Die deutschen Bauern haben auch in diesem Jahr die zunehmenden Wetterextreme zu spüren bekommen. Am Freitag stellte der Deutsche Bauernverband (DBV) in Berlin die Erntebilanz für dieses Jahr vor und beklagte Ausfälle. »Die Klimaveränderungen spüren wir«, sagte Verbandspräsident Joachim Rukwied.

Im Schnitt sei die Getreideernte in diesem Jahr um rund sechs Prozent niedriger ausgefallen als im Mittel der Jahre 2013 und 2017. In vielen Gebieten habe es schlicht nicht ausreichend geregnet. Besonders in Mittel- und Ostdeutschland sowie in Teilen des Nordens habe es erneut zuwenig Niederschläge gegeben. In diesen Regionen seien die Ernteerträge besonders schlecht, während sie etwa in Bayern und Baden-Württemberg durchschnittlich ausfielen.

Auch der Obst- und Gemüseanbau gestaltet sich den Angaben nach schwierig. Auch hier setzten den Bauern Extremniederschläge, viele Hitzetage und Trockenheit zu. Je nach Sorte fielen die Ernteergebniss...