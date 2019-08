Halb Mensch, halb Geranie

Nicht jeder, der Kunst machen will, muss 7.000 Eichen pflanzen wie einst Joseph Beuys. Nicht jeder, der einen Berg besteigen will, muss auf den Mount Everest. Und B-Movies mit ihrer Schnoddrigkeit, plumpen Dialogen und häufig hanebüchener Handlung können ziemlich viel Spaß machen. Erst recht Filme des Horror-Zombie-Splatter-Genres. Was sich Carolina Hellsgård da als »feministischen Zombiefilm« zurechtgedacht und zwischen Weimar und Jena angesiedelt hat, ist allerdings kein fröhlich-gruseliges Anarcho-Kino, sondern ein esoterisch-verkopftes Roadmovie in der thüringischen Provinz.

Zwei junge Frauen, die lethargische Vivi (Gro Swantje Kohlhof) und die kämpferische Eva (Maja Lehrer), schlagen sich zu Fuß durch eine von Untoten bevölkerte Landschaft. Die eine, um ihre kleine Schwester wiederzufinden, die andere, um in Jena das erhoffte Gegengift gegen das Zombievirus zu bekommen, das sich durch ihre Adern frisst.

Womit wir beim Hauptthema wären: fressen. Die u...