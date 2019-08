»Ah, Ossis!«

Zeichner Ulf S. Graupner, der an der HFF »Konrad Wolf« studierte und dann mehrere Jahre für die Serien »Die Abrafaxe« und »Ritter Runkel« arbeitete, schuf an einem Tag im Mai ein so liebevolles wie witziges Blatt für ein Projekt zum 98. Geburtstag von Altmeister Jürgen Kieser am 20. August. Abends war das Blatt fertig, und am nächsten Tag erfuhr Graupner aus den Nachrichten, dass Kieser gestorben war.

Thomas Möller, rühriger Initiator des Mosaik- und Comicclubs Neubrandenburg, bei dem Kieser oft zu Gast war, hatte das Projekt auf den Weg gebracht. Er hatte Kontakt zu fünf Dutzend Zeichnern aufgenommen, und 45 von ihnen beteiligten sich mit einer Zeichnung. Bevor daraus im Herbst ein Buch geworden sein wird, hat der Club am 16. August des Geburtstages in Berlin eine Ausstellung dazu vorgestellt. Sie ist in dem Pankower Café Impuls zu sehen, das Christen verschiedener Konfessionen gründeten und ehrenamtlich füh...