Unbedingte Gefolgschaft

Alles rauslassen. Die Sexualität vom harten Korsett der prüden Gesellschaft befreien, den Trieben ohne Restriktion folgen und gleichzeitig den Kapitalismus überwinden. So in etwa können die Ziele der 1970 von dem Wiener Aktionisten Otto Muehl in Österreich begründeten Kommune beschrieben werden.

Muehl entwickelte unter Berufung auf Wilhelm Reichs und Friedrich Salomon Perls’ Gestalttherapie die Aktionsanalyse zur gruppendynamischen Praxis, um das Individuum mit den eigenen Defekten zu konfrontieren und so für die Selbstbefreiung im Kollektiv zu befähigen. Am Ende diente das Projekt jedoch nicht der Emanzipation, sondern nahm immer stärkere Züge einer autoritär geführten Sekte an, die von ihrem Guru Otto Muehl mit perfiden psychologischen Mitteln kontrolliert wurde.

Er verstand es, die Mitglieder zu manipulieren, sie gegeneinander auszuspielen, indem er manche begünstigte, andere verstieß und öffentlich demütigte. Herabwürdigung vor der Gruppe, Ausgrenzung...