Fliegen, aber klimaneutral

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) erweist sich erneut als guter Freund von Vorstandszentralen und Lobbyverbänden. Auf der ersten nationalen Luftfahrtkonferenz in Leipzig brach der CSU-Politiker eine Lanze für die deutsche Luftfahrt und unterstützte eine ihrer Kernforderungen. »Wir setzen uns dafür ein, dass die Einnahmen der Luftverkehrssteuer für Forschung, Innovation und Klimaziele genutzt werden«, erklärte er am Mittwoch. »Unser Ministerium will fördern statt verbieten, saubere und synthetische Kraftstoffe billiger machen.«

Scheuer stellte sich damit auf die Seite des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL). Dieser hatte verlangt, die Einnahmen aus der Luftverkehrssteuer von jährlich rund 1,2 Milliarden Euro für die Markteinführung von regenerativen Kraftstoffen einzusetzen. Dies...