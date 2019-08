Der Aufschwung kam nicht an

Deutschland steht am Rande der Rezession. Im vorangegangenen Aufschwung von 2014 bis 2017 ist die Wirtschaft pro Jahr um durchschnittlich 2,2 Prozent gewachsen. Der Zuwachs hat jedoch nur in begrenztem Umfang zu einem Wohlfahrtszuwachs für die Bevölkerung geführt. Das zeigt der am Dienstag veröffentlichte »Nationale Wohlfahrtsindex« (NWI), den ein Forscherteam im Auftrag des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) entwickelt hat.

Demnach hat der Wohlstand während der Aufschwungphase durchschnittlich nur um 1,6 Prozent zugenommen und konnte somit nicht mit dem Wirtschaftswachstum Schritt halten. 2017 war die Lücke besonders groß: Die Wirtschaft wuchs um 2,2 Prozent, der Wohlstand nahm nur um 0,9 Prozent zu.

In der längeren Frist klafft eine noch deutlich größere Lücke. So war die Wirtschaft im Zeitra...