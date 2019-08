Harte Auseinandersetzung

Auf einer Großkundgebung seiner Partei »Bewegung zum Sozialismus« (MAS) warnte Evo Morales am Sonnabend vor einem Sieg der Opposition bei den Präsidentschaftswahlen am 20. Oktober. »Wer die Rechte wählt, stimmt für den Rückfall in überwundene Zeiten«, sagte der seit 2006 amtierende Staatschef zum Wahlkampfauftakt in La Paz vor Tausenden Anhängern, wie die bolivianische Nachrichenagentur ABI berichtete. Zur Ankündigung seines neoliberalen Hauptkonkurrenten Carlos Mesa, bei einem Wahlerfolg staatliche Betriebe zu privatisieren, erklärte Morales: Dies würde lediglich dazu führen, »dass wir unsere Unternehmen ausliefern und uns wieder zu einem Staat von Bettlern und einem Volk von Almosenempfängern machen«.

Verschiedene Gruppierungen aus dem rechtskonservativen Lager rufen derweil für Mittwoch zu einem landesweiten Streik auf und haben für den 10. Oktober einen weiteren, »unbefristeten nationalen Ausstand« sowie einen »Marsch auf La Paz« angekündigt. Das einz...