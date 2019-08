Die Wahrheit über den 1. Spieltag

Bereits nach dem ersten Spieltag ist Herr Seethaler überzeugt: »Ist doch sonnenklar, Dortmund wird Meister.« Ich sollte ihm eigentlich beipflichten, wenn es da nicht die bei BVB-Fans eingebaute Skepsis gäbe und einem sofort tausend Gründe einfielen, die dagegen sprechen. Um nur einen zu nennen: Wenn in letzter Zeit ein Verein für die kommende Saison Ambitionen angemeldet hatte, ging es in der Regel schief. Zuletzt wollte Stuttgart international spielen – in der Folge hatte man sogar in Relegation gegen Union Berlin das Nachsehen. In diesem Fall hatte ich allerdings nichts dagegen, denn wer kann schon den VfB leiden?

Noch liegen 33 Spiele vor der erhofften Dortmunder Meisterfeier. In denen wird es dem BVB nicht immer so leicht gemacht werden wie am Samstag in Halbzeit zwei vom früheren Angstgegner Augsburg. FCA-Keeper Tomas Koubek wehrte vor der Pause zwar noch eine Reihe gar nicht so einfache Schüsse ab, griff dann aber in der zweiten Hälfte häufiger dane...