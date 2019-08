Seit etwa einem Jahrzehnt, schreibt der Kunstwissenschaftler Peter Michel im Heft 4/2019 der Zeitschrift Marxistische Blätter, mehrten sich »die Zeichen der Hoffnung auf einen achtungsvolleren Umgang mit in der DDR entstandener Kunst – trotz aller Rückfälle in die Niederungen des Kalten Krieges«. Diesen Wandel widerspiegeln die zehn Beiträge zum Schwerpunkt »Kulturstaat DDR«. Die Autoren kommen zu dem Schluss: Er hat etwas mit ästhetischer Qualität und damit zu tun, dass Kunst und Literatur in der DDR etwas zu sagen hatten – im doppelten Sinn des Wortes. Michel zitiert den verstorbenen Kunsthistoriker Peter H. Feist, der zu den Merkmalen der Kunst in der DDR ein »ausgeprägtes, feines Empfinden für Soziales« zählte. Sie habe sich »als Teil einer internationalen ›linken‹ Kultur im Weiterarbeiten an einer Alternative zu Kapitalherrschaft und Imperialismus« verstanden.

Zu ähnlichen Schlussfolgerungen wie Michel kommt der Filmkritiker Hans-Günther Dicks, der d...