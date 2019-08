Von der Aufdeckung zur Auslöschung

Sie waren den Weg zur Gedenkstätte des KZ Loibl-Nord hochgekeucht.

»Nur wer die Örtlichkeit kennt, kann sich vorstellen, was es für die unzulänglich gekleideten, übermüdeten, von Hunden und SS-Wachsoldaten bedrängten Häftlinge bedeutet haben muss, bei jedem Wetter, knietiefem Schlamm, meterhohem Schnee und bitterer Kälte in der Dunkelheit des Morgens zum Tunnelbau auszurücken und in der Dunkelheit der Nacht in die Baracken zurückzukommen – falls man die lebensgefährliche Arbeit im Stollen und die mordlustigen SSler überlebte, die sich einen Spaß daraus machten, Häftlinge, die über eine gedachte Linie hinaustraten, zu erschießen. Wer Holzstücke unter der Jacke ins Lager schmuggelte, um sich an einem Feuer zu wärmen, dem konnte es passieren, vor versammelten Lagerinsassen, Kapos und SSlern mit einem Schlauch, der mit Steinen gefüllt war, geprügelt zu werden. Die SSler nannten die Prügelexzesse ›Corridas‹. Und nur wer den 60 Meter hoch aufragenden Wald sieht...