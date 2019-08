Dramatische Bilanz

Der Oberste Gerichtshof Kolumbiens hat den ehemaligen Präsidenten und aktuellen Senator der rechten Partei Centro Democrático (Demokratisches Zentrum), Álvaro Uribe Vélez, zu einer Vernehmung am 8. Oktober vorgeladen. Dies wurde am Freitag (Ortszeit) durch den Antrag Nummer 8975 des Obersten Gerichts bekannt, welcher unter anderem vom Nachrichtenportal Telesurtv. net veröffentlicht wurde. In dem Verfahren, das bereits im Februar des vergangenen Jahres begonnen hatte, wird gegen den ehemaligen Regierungschef wegen Falschaussage und Zeugenbestechung ermittelt. Uribe und seine Anwälte Jaime Granados und Jaime Lombana hatten dagegen eine Nichtigkeitsklage eingereicht. Mit dem am Freitag bekanntgewordenen Beschluss wurde diese nun abgewiesen. Damit wurde die Annahme des Beweismaterials bestätigt, und das Verfahren wird eineinhalb Jahre nach Beginn fortgeführt.

