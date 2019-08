Verwaiste Züge

Die unter Personalnot leidende Deutsche Bahn AG (DB) will verstärkt Quereinsteiger für den Lokführerberuf anwerben. Dies verkündete der bundeseigene Schienen- und Logistikkonzern am vergangenen Montag. Bundesweit läuft derzeit eine Kampagne, mit der beruflicher Nachwuchs ebenso wie umstiegswillige Menschen aus technischen wie auch nichttechnischen Berufen für die Bahn angeheuert werden sollen. Es geht um Lokführer ebenso wie Fahrdienstleiter im Stellwerk, Servicekräfte an den Bahnhöfen oder Fachpersonal für die Wartung und Reparatur von Zügen in den bahneigenen Werken.

Allein in Nordrhein-Westfalen sollen bei den verschiedenen DB-Töchtern für den Nah-, Fern- und Güterverkehr in diesem Jahr insgesamt 220 Lokführer neu eingestellt werden. Unter ihnen befinden sich auch sogenannte Quereinsteiger, die bisher als gelernte Bäcker, Metzger, Frisöre, Kfz-Mechatroniker oder in anderen Berufen tätig waren und nun einen Einsatz auf dem Führerstand von Loks und Trieb...