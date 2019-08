Die dritte Stufe

Unabhängig vom Ausgang des Tankerkonflikts im Persischen Golf und den angrenzenden Gewässern muss der Iran in den ersten Septembertagen eine weitere schwerwiegende Entscheidung treffen: Kehrt das Land zur vollständigen Einhaltung des Wiener Abkommens (JCPOA) vom Juli 2015 zurück oder nutzt es die, wie man dort sagt, »dritte Stufe der Aussetzung seiner Verpflichtungen« aus dem JCPOA? Und wie könnte dies praktisch aussehen?

Am 8. Mai 2018 hatte Präsident Donald Trump den Ausstieg der USA aus den Wiener Vereinbarungen bekanntgegeben. Danach wurden in zwei Schüben, Anfang August und Anfang November, alle Sanktionen wieder umgesetzt, auf deren Anwendung Washington 2015 verzichtet hatte. Ein Jahr ließen sich die Iraner von den verbliebenen Partnern des JCPOA – Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Russland und China – mit dem Versprechen hinhalten, man werde Wege finden, sie für die Verluste durch den Vertragsbruch der USA zu entschädigen. In dieser Zeit war...