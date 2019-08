»Patriotismus« und anarchistische Phrase

Der prinzipielle Zusammenhang zwischen Militarismus und Kapitalismus steht bei den Sozialisten durchaus fest, und es gibt in dieser Frage keine Meinungsverschiedenheiten. Aber die Anerkennung dieses Zusammenhangs bestimmt noch nicht konkret die antimilitaristische Taktik der Sozialisten, entscheidet nicht die praktische Frage, wie gegen die Last des Militarismus zu kämpfen ist und wie Kriege verhindert werden können. Und gerade in den Antworten auf diese Fragen gehen die Auffassungen der Sozialisten erheblich auseinander. (…)

Auf dem einen Pol stehen die deutschen Sozialdemokraten vom Typ (Georg von) Vollmars (1850–1922, 1894 bis 1918 Vorsitzender der bayerischen SPD, jW). Da – so argumentieren sie – der Militarismus ein Produkt des Kapitalismus ist und Kriege eine unvermeidliche Begleiterscheinung der kapitalistischen Entwicklung bilden, bedarf es keinerlei spezifischen Antimilitarismus. (…) In der Frage, wie sich die Sozialdemokraten im Falle einer Krie...