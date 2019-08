Der kalifornische Alptraum

Der Mann hatte Potential. Er hätte ein Steve McQueen sein können (die personifizierte virile »Coolness«, der Star der Stars und ein enger Freund von Sharon Tate), aber er hat es mit ein paar Misserfolgen und ein paar falschen Entscheidungen gehörig vergeigt. So spielt er jetzt nur noch die zweite Geige, den Bösewicht in genau den Fernsehserien, deren Star er noch vor wenigen Jahren war.

Das Ende der Fahnenstange scheint erreicht. Ein zwielichtiger Showbiz-Agent, er heißt Marvin Schwarz (Al Pacino), macht ihm das kaum abzulehnende Angebot, schleunigst nach Italien zu gehen, um wieder Hauptrollen in Filmen zu spielen, bevor Gesicht und Image völlig verschossen sind: Mit so einer Fresse musst du einfach nach Italien. Und in den Foyers der Kinos von Los Angeles hängt wie zur Warnung bereits ein Plakat von Sergo Corbuccis »Il mercenario« (1968), fast wie im Märchen.

Das Kino retten

Der Mann heißt Rick Dalton (Leonardo DiCaprio). Es hat ihn freilich nicht gegeb...