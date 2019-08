Zuckerbrot und Peitsche

Argentinien steht vor einem spannungsreichen Wahlkampf. Nachdem der rechte Staatschef Mauricio Macri bei der Präsidentenvorwahl am vergangenen Sonntag eine klare Niederlage einstecken musste (jW berichtete), deutet alles auf ein Ende seiner Amtszeit bei der Abstimmung am 27. Oktober hin. Um eine solche abzuwenden, geht er nun in die Offensive. Am gestrigen Freitag traten mehrere Maßnahmen in Kraft, die die Auswirkungen der Hyperinflation auf die Bevölkerung des südamerikanischen Landes abmildern sollen.

So werden in argentinischen Supermärkten seit gestern mehrere zum Grundbedarf zählende Waren ohne Mehrwertsteuer verkauft. Zu diesen zählen insgesamt 13 Artikel, unter anderem Zucker, Milch, Eier, Brot, Mehl, Nudeln, Joghurt sowie der für Argentinier heilige Matetee. In einer weiteren »Notstands- und Dringlichkeitsverordnung« wird verfügt, dass sich die Pr...