Deliveroos letzter Tag

Wir brettern mit 40 Sachen die Karl-Marx-Straße runter. Spielhallen, Dönerbuden, Handyläden – links und rechts wird alles zu einem verschwommenen Lichtstrahl. Vor mir sehe ich nur noch Antonis’ (Name von Redaktion geändert) türkise Deliveroo-Tasche, wie sie sich zwischen den Autos hindurchquetscht. »Los, mein Freund«, ruft er mir zu, »letzter Tag.« Ich komme kaum noch mit, aber der 33jährige Architekt muss ein Paar Bestellungen austragen, um am letzten Tag des Essenslieferanten in Deutschland ein bisschen Geld zu verdienen, bevor er seinen Job und damit seine Lebensgrundlage los ist.

Denn Deliveroo kündigte erst am Montag aus heiterem Himmel an, Deutschland am Freitag verlassen zu wollen. Fahrerinnen und Fahrer, die formal als Subunternehmer für Deliveroo arbeiteten, erfuhren die Nachricht von ihrer bevorstehenden Entlassung am selben Tag per Rundmail. Fünf Tage Frist für die rund 1.100 Fahrer in ganz Deutschland, den Schock ihrer Entlassung zu verkraften...