Männlich dominierte Konkurrenz

Ungleiche Löhne, nicht gewürdigte Familienarbeit, männlich dominierter Konkurrenzkampf und sexuelle Gewalt: Obwohl die Gleichstellung von Mann und Frau im Gesetz verankert ist, lässt ihre gesellschaftliche Umsetzung zu wünschen übrig. Welche Ambitionen die größten sieben Parteien auf Landesebene in dieser Richtung an den Tag legen, will nun der Frauenpolitische Rat Brandenburg kurz vor der Landtagswahl am 1. September ermitteln. Am Mittwoch informierte die Organisation über erste Ergebnisse.

Für eine gezielte Förderung von Frauen in Politik, Kunst, Wissenschaft und als Firmengründerinnen sprechen sich vor allem Die Linke und Bündnis 90/ Die Grünen aus. Erstere verspricht in ihrem Wahlprogramm, »den Generationswechsel in den öffentlichen Verwaltungen dafür zu nutzen, den Frauenanteil in Führungspositionen deutlich auszubauen«. Mentoren, Coachs und geförderte Kinderbet...