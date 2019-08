So nicht, Herr Schindler!

Im Frühjahr zerbrach die österreichische Koalition aus rechtsbürgerlicher Volkspartei (ÖVP) und rassistischer Freiheitlicher Partei (FPÖ) binnen weniger Tage. Der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und sein Vertrauter, der seinerzeitige FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus, waren über ihre eigene Machtbesessenheit gestolpert: Sie hatten sich beim intimen Austausch mit einer vermeintlichen russischen Oligarchin auf Ibiza filmen lassen, der sie halb Österreich verkaufen wollten. ÖVP-Chef Sebastian Kurz, der das Machtspiel noch weit besser beherrscht als sein ehemaliger Koalitionspartner, nutzte die Gelegenheit und seine guten Umfragewerte, beendete die Zusammenarbeit und kündigte Neuwahlen an. Wie diese ausgehen, steht noch nicht fest – Exkanzler Kurz könnte Ende September am Beginn einer weiteren von ihm geführten Regierungsperiode stehen. Höchste Zeit also, über das aufzuklären, was bisher geschah.

Karl Berger beherrscht die Kunst der Aufklärung über poli...