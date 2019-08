Arbeitskampf bei Mahle

Im Arbeitskampf beim Stuttgarter Autozulieferer Mahle geht der Betriebsrat in die Offensive. In einem Strategiepapier forderten die Arbeitervertreter eine langfristige Beschäftigungsgarantie. »Diese soll nicht nur kurzfristig, sondern bis mindestens 2025 einen tragfähigen Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen beinhalten. Dazu gehören neben anderen Themen eine aktive Ausbildungspolitik, eine attraktive Altersteilzeit und eine klare Begrenzung von prekärer Beschäftigung«, heißt es in dem Papier, das jW vorliegt.

Derzeit gibt es eine Beschäftigungsgarantie nur bis 2020. Das Management hatte im Mai Stellenstreichungen am Standort Stuttgart sowie eine komplette Schließung des Werks in Öhringen bei Heilbronn angekündigt. In Stuttgart soll nach den Plänen der Kapitalseite fast jede zehnte Stelle wegfallen: 380 der 4.300 Beschäftigten wären betroffen. In Öhringen gingen 240 Arbeitsplätze verloren. Erfahren haben die Betroffenen laut Mahle-Betriebsrat von den P...