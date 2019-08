Abbruchunternehmen

Der »Genosse Trend«, der die SPD aus der Adenauer-Ära über die 60er Jahre hinweg ins Willy-Brandt-Zeitalter und ins Kanzleramt brachte, ist wieder da. Allerdings mit umgekehrtem Vorzeichen: 60 Jahre nach dem Godesberger Parteitag, mit dem der damalige SPD-Aufschwung einsetzte, existiert mit der Linken eine zweite sozialdemokratische Partei im Niedergang. Ob beide zusammen gegen diesen ankommen, ist fraglich, sie versuchen es. Die Regierungsbildung in Bremen gehört zu solchen Bemühungen, macht aber die Misere deutlich. Die bereits existierenden Dreierkoalitionen mit den Grünen in Thüringen seit 2014 und in Berlin seit 2016 hängen nicht vom Wohlwollen der Grünen ab, sondern allein vom unstillbaren Drang der Linkspartei, auf Regierungssitze zu klettern. In Bremen hängen die beiden Parteien, die nach einem schönen Wort von Georg Fülberth die »Abwicklung der Dienstklassen« in West und Ost rep...