»Dieser Ausnahmezustand wird täglich hergestellt«

Vor wenigen Wochen wurde in der Hafenstraße auf St. Pauli ein Geflüchteter aus Westafrika, der ohnmächtig zusammengebrochen war, anstatt ins Krankenhaus zunächst in die nahegelegene Polizeiwache gebracht. Was ist passiert?

Der junge Mann brach auf der Straße zusammen und schlug mit dem Kopf auf den Boden. Er war nicht mehr ansprechbar, zitterte und blutete aus dem Ohr. Ein Passant rief die Polizei, diese den Krankenwagen. Er wurde vor Ort notversorgt, während die Polizei den Krankenwagen umstellte, als handle es sich um eine gefährliche Situation. Von Seiten der Rettungssanitäter hieß es, dem Mann ginge es nicht gut und er müsse ins Krankenhaus.

Polizisten hatte ihn während der Notversorgung durchsucht und etwas Marihuana bei ihm gefunden. Daraufhin überzeugten sie die Rettungssanitäter, zunächst zur nächstgelegenen Polizeiwache zu fahren. Dort wurde der Mann weit mehr als eine halbe Stunde festgehalten, bevor der Transport ins Krankenhaus weiterging. Ein...