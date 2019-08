Tanker freigelassen

Das Oberste Gericht von Gibraltar hat das Auslaufen des iranischen Öltankers »Grace 1« erlaubt. Das erklärte der Vorsitzende Richter Anthony Dudley am Donnerstag nachmittag. Zuvor hatte die US-Administration versucht, die Weiterfahrt des iranischen Tankers zu verhindern. Jedoch liege kein schriftlicher US-Antrag für eine fortdauernde Beschlagnahmung der »Grace 1« vor, so Dudley in seiner Begründung weiter. Das Schiff, das rund zwei Millionen Barrel Rohöl geladen hat, war am 4. Juli von einem britischen Spezialkommando in der Straße von Gibraltar geentert und an der Weiterfahrt gehindert worden.

Der Iran hatte das Entern des Öltankers als »Piraterie« verurteilt und rechtliche Schritte gegen Gibraltar und Großbritannien eingeleitet. Die von Spanien beanspruchte Halbinsel gilt seit 1704 als britisches Überseegebiet. Spanien hatte das Festsetzen des Schiffes als unrechtmäßig kritisiert und erklärt, der Tanker habe sich in spanischen Gewässern befunden.

Zwei W...