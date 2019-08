Berliner Zaubershow

Anfang vergangener Woche ließen die Berliner Gazetten eine Bombe hochgehen: In der Spreemetropole würden in zwei Jahren mehr als 26.000 Schulplätze fehlen. Allein an den Grundschulen entstehe bis 2021 ein Defizit von 11.200 Plätzen, jeweils rund 7.500 betrage der Mangel bei den Integrierten Sekundarschulen und den Gymnasien. Die Berechnungen sollen sich aus dem Report zur »Taskforce Schulbau« ergeben, den die Senatsverwaltung für Bildung Mitte Mai öffentlich gemacht hatte. In Koalitionskreisen herrsche deswegen helle Aufregung, meldeten die Hauptstadtmedien, in Krisensitzungen sei von »sehr beunruhigenden Informationen« und »alarmierenden Zahlen« die Rede gewesen. »Angespannt« nannte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) die Lage, es sei »eine Riesenherausforderung«.

Im Rahmen der sogenannten Berliner Schulbauoffensive (BSO) will die Landesregierung aus SPD, Grünen und Linkspartei bis 2026 mit insgesamt 5,5 Milliarden Euro rund 50 neue Schulen errichten...