Trump macht Rückzieher

Große Klappe, nichts dahinter – dieses Sprichwort passt bestens zu US-Präsident Donald Trump. Nach dem Rückzieher gegenüber der Türkei und seinem Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan wegen des Kaufs des russischen Boden-Luft-Raketensystems S-400 konnte nun China einen Trumpschen Sinneswandel erzwingen. Die US-Regierung hat am Dienstag (Ortszeit) eine Verschiebung neuer Strafzölle auf Elektronikgeräte und andere Importe aus China angekündigt. Grund dafür sei, dass die Sanktionen die Preise vor dem Weihnachtsgeschäft beeinflussen könnten.

»Wir tun dies für die Weihnachtszeit, nur für den Fall, dass einige der Tarife Auswirkungen auf die US-Verbraucher haben. Bisher hatten sie praktisch keine«, sagte Trump, auf dem Weg zur Air Force One, um von New Jersey nach Pennsylvania zu fliegen. Diese Erklärung weist auf Besorgnisse im Weißen Haus hin, dass es Auswirkungen auf die Wiederwahl Trumps geben könnte, falls die US-Wirtschaft durch den anhaltenden Konflikt mit C...